6 Cosas que las personas felices hacen y se refleja en su hogar

Blue Architects Ltd

Una casa puede ser bella pero faltarle calidez, y si de eso se trata no podemos negar que detalles del uso cotidiano son lo que le dan ese no se qué que nos hace sentir como en casa: Los almohadones del living desordenados, un libro dejado sobre la mesa, etc.

Por eso te invitamos a dejar la obsesión por el orden y la limpieza para que todo esté perfecto, una casa que se disfruta es un hogar en donde las imperfecciones son bienvenidas, una casa habitada puede dar más sensación de confort que cualquier habitación en perfectas condiciones. Si te interesa más sobre este tema, te recomendamos: Sencillamente Wabi Sabi, seguramente te ayudará.