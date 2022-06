5 pasos para colgar tus cortinas de manera perfecta

No sé si alguna vez te has detenido a pensar lo importante que es una cortina en la decoración de una vivienda. A menudo, es algo en lo que uno no se detiene demasiado, salvo cuando se tiene que meter mano en el asunto para renovarlas o cambiar su aspecto. En realidad, si pensamos bien, cada elemento decorativo de una composición tiene un rol preciso que aporta al funcionamiento del conjunto.

Por eso, es el momento de tomar conciencia para que valores tu elección porque la presencia de una cortina correcta puede cambiar la energía y la armonía que se respira en un ambiente.

Este libro de ideas te acerca unos consejos que de seguro te inspirarán a hacer de tus cortinas valiosas piezas de la estética de tu hogar.

¡1,2,3 ya!