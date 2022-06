25 Maneras realmente efectivas de ahorrar dinero (sin morir en el intento)

Pensamos que este libro de ideas va a servirte estés o no en una emergencia monetaria. Se trata de 25 ideas sencillas y sensatas que no sólo te van a ayudar con la plata, sino que te darán muchas satisfacciones a la hora de implementarlas en casa. ¿Acaso no es muy satisfactorio reciclar muebles y dejarlos hermosos? ¿Acaso no es lo ideal ir al supermercado teniendo una lista con exactamente todo lo que necesitás, ahorrándote de compras excesiva o comida que pueda ponerse fea si nadie la come?

El ahorro nos organiza, el ahorro favorece la meditación y la acción consciente, el ahorro estimula un aquí y ahora creativo. Ahorrar energía para un uso sustentable de los recursos, es un ejemplo ideal para darle a nuestros niños.