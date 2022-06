15 Trucos brillantes para empezar el día con buen pie

Una buena ducha renovadora después de la rutina descripta nos pone a punto para salir a enfrentar el mundo. Mucha gente dice que no tiene tiempo y lo hace por la noche. Esto no es lo más adecuado, ya que no hay nada mejor que tener una rutina matinal de actividad física e higiene. Salir de casa recién bañado da una inigualable sensación de bienestar.