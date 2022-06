7 Consejos para purificar tu casa de las malas energías

Y ojo que no se trata de creer o reventar . No es mística, es pura física. Una casa ventilada, luminosa, limpia, perfumada con ciertas hierbas poderosas, siempre vibrará en una sintonía positiva. Hay algunos trabajitos que debés tomarte para lograr esto, pero vale la pena. Constancia que, en definitiva, no tiene nada de enojoso, al contrario. Todo lo que hagamos por nuestro bien debe darnos alegría. Es así como te invitamos a que lo pienses. Sabés que en homify no sólo nos interesa la casa y su contenido, sino darte consejos para que vivas bien dentro de esa casa, rodeada o rodeado de esos o aquellos objetos.

No es mística pero sí es espiritualidad. Pensar que además del pensar y de las emociones, hay un espíritu que podemos hacer crecer con bellos alimentos. Ese espíritu que algunos consideran eterno, otros no, condensa el cómo podamos vivir las experiencias del aquí y ahora. En este libro de ideas, 7 tips muy fáciles, absolutamente económicos, para que implementes en casa, sobre todo si sentís que algo no está funcionando del todo bien dentro tuyo. La casa influye y vos en ella.