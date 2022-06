10 Ideas perfectas si pensabas cerrar el balcón (o la terraza)

Un balcón o una terraza, en toda casa, es sinónimo de un ambiente extra especialmente los días de verano, pero ¿por qué dejar de disfrutarlos cuando llega el frío? Un cerramiento puede hacer maravillas en estos ambientes que de por sí son muy lindos. Hoy te traemos 10 ideas de cerramientos para el balcón o la terraza, porque creemos que tener la oportunidad de cerrar los ambientes exteriores nos da un plus durante los meses de invierno, porque se transforma en una habitación más de la casa que no sólo nosotros disfrutamos más, sino que permite incluir ciertos muebles que de otra forma no hubiese sido posible.

No te pierdas estos 10 espacios cerrados, seguramente te tentarán a cerrar el tuyo y disfrutarlo todo el año.