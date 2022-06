9 Muebles espantosos que deberíamos dejar de comprar

Tratamos de no ser demasiado críticos, pero hay unos pocos muebles que persisten en el mercado y que estamos convencidos de que son la peor pesadilla de cualquier casa. Tampoco estamos echando chispas sobre el gusto personal de nadie, sino más bien, haciendo un comentario sobre la longevidad de ciertas estéticas, sabiendo que los diseñadores de interiores profesionales estarán, por lo general, de acuerdo con nosotros. Si querés crear un hogar magnífico, intemporal y llamativo, echá un vistazo a las cosas que no tenés que comprar. Antes de sacar la billetera del bolsillo, fijate que no estés por adquirir alguno de estos mobiliarios que hace mucho ya debieron haber quedado en el recuerdo.