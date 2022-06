Te vas a enamorar de estos 18 livings ¡Modernos y acogedores!

Crear un ambiente acogedor puede llevarnos años y, a veces, no lo conseguimos nunca. Y no es cuestión de recursos ni de conocimientos. ¿Cuántas veces vemos un living diseñado por un experto y que sin embargo no nos dice nada? Desde ya que ante todo el diseño es una cuestión de gustos -sobre los que no hay nada escrito-; de todos modos, hay espacios sobre los que todos acordamos sentirnos fascinados. Creemos que los livings de este libro de ideas conforman un grupo de ese tipo de espacio, de belleza universal.

¿Qué cosas aparecen como comunes a los 18 livings o salas de estar que mostramos acá? Las delicadas líneas de los muebles de guardado, la sobriedad de tonos y texturas, el aspecto mullido y sosegado de los sillones, son algunos ítems a considerar. Los tonos neutros como el gris y el beige predominan en la mayoría de estos livings. Otros elementos insoslayables en el resultado de cada trabajo son las alfombras y cortinas, así como el tipo de lámpara y la distribución de las mismas. Vas a ver que cada uno de estos ambientes tiene en armonía su plano superior, inferior y medio, jugando con los matices de la neutralidad en composiciones profundas y sumamente equilibradas.

En cada foto vamos a ir señalandoté aquello que pensamos puede servirte de inspiración para tu propio living. Esperamos que te animes a copiar ideas sin culpa ni cargo.