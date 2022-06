7 Errores muy comunes al decorar (y cómo solucionarlos a tiempo)

Cuando las cortinas son cortas y no tocan el piso o no parten desde el techo, disminuyen visualmente la altura del ambiente. No importa que la ventana esté ubicada en el medio de la pared: la cortina conviene que llegue hasta el piso, y el barral lo más alto posible. También hay que cuidar que los paños no arrastren demasiado en el piso, ya que de otro modo se van a convertir en un depósito de polvo.

Si buscan más detalles para elegir bien las cortinas, no se pierdan este libro.