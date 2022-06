Parrillas: cuál es la ideal para tus necesidades

No hay argentino que se precie de serlo que no sueñe con un parrilla en su vivienda. Una tradición instalada en la idiosincrasia y el gusto popular es tirar unas carnes o algunas achuras al fuego para disfrutar con amigos y la familia. No importa si es al mediodía o a la noche, los parrilleros se ofrecen gustosos y orgullosos de preparar un asado con su sello propio.

Pero el estilo y la estética de los asadores han evolucionado mucho a lo largo de los años y hoy ofrecen ventajas que antes ni se imaginaban.

El propósito de este libro de ideas es que te pongas al día en todo lo que se refiere a los diseños de las parrillas que te está brindando el mercado en estos días.

¿Arrancamos?