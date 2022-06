Lo que TENÉS que ver cuando visitas departamentos en alquiler

En tu primera visita, es importante que te puedas fijar que las condiciones básicas del departamento estén bien. Chequeá que no haya humedad, en especial en las paredes del baño y la cocina, que las paredes no tengan grietas y que el piso esté sano. También controlá que las aberturas estén en condiciones. Otro dato importante, por ejemplo, es la cantidad de toma corrientes que tenga. Si tenés muchos aparatos electrónicos necesitarás dónde enchufarlos, y poner muchas zapatillas no es recomendable ya que pueden saturar la red eléctrica.

Otro tema para tener en cuenta es la calefacción. Muchas veces estamos buscando un departamento en verano y nos olvidamos de preguntar por la calefacción. Si es calefacción central del edifico, consultá con algún vecino si suele funcionar bien. Si tiene calefactor a gas, asegurate de que ande.

Si ves alguna imperfección menos, por ejemplo falta de pintura, podés consultar con el dueño si pretende arreglarla antes de que te mudes. Si las fallas son importantes, por ejemplo mucha humedad en las paredes, lo más recomendable es que descartes ese inmueble.

Una vez que hayas elegido el departamento adecuado, es hora de la renovación decorativa.