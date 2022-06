Un jardín a prueba de niños traviesos

No hay nada mejor para la crianza de un niño que tener la posibilidad de jugar al aire libre en su propio hogar. Por eso, los jardines son un espacio muy importante en la vida de cualquier niño, y suelen pasar horas jugando ahí. Sin embargo, muchas veces pasa que estos espacios presentan algunos peligros para la seguridad de los niños. Como los adultos no hacemos el mismo uso que los más pequeños del jardín, a veces no podemos ver o prever los posibles riesgos a las que los niños se enfrentan. Esto termina en accidentes domésticos, en algunos casos menores y en otros de suma gravedad.

Por eso, es importante tener algunas cosas en cuenta para evitar estas situaciones. En este libro de ideas te contamos cuáles son aquellos aspectos que debes controlar en tu jardín si tenés chicos. Además, podés aprovechar y hacer una renovación completa de tu jardín para que se vea más lindo. En homify podrás encontrar cientos de ideas e imágenes para inspirarte y lograr un jardín lindo y seguro para poder aprovecharlo en familia.