El contrato de alquiler – ¡un universo que tenés que entender!

Si estás por dar el paso de alquilar por primera vez un departamento, o tuviste malas experiencias en el pasado, puede ser un poco abrumador. Existen un montón de términos específicos, pasos legales y cosas para prestar atención que probablemente nunca en tu vida escuchaste antes. Muchas veces esta falta de conocimiento hace que tomes las decisiones equivocadas y termines firmando acuerdos que no te benefician en lo más mínimo.

Si ya elegiste el departamento que querés, en este libro de ideas encontrarás todo lo que necesitas saber antes de firmar el contrato de alquiler. Si todavía no te decidiste, es importante que tengas en cuenta algunas cosas. Primero, delimitá la zona de búsqueda, es importante que te quede cómodo para ir a los lugares que vas cotidianamente, como el trabajo, y también de aquello que te gusta hacer. Dentro del barrio que selecciones, intentá buscar las mejores cuadras, que estén cerca de plazas o parques, que estén iluminadas por la noche, etc. Después, es importante que estipules un presupuesto y que sólo mires departamentos en ese rango, para no desilusionarte después. Los expertos recomiendan que el alquiler no debe superar el 25% o 30% de tus ingresos fijos. Una vez que tengas seleccionadas las mejores opciones, prestá atención a elementos como la cantidad de luz natural que tiene, el estado del edificio, si es ruidoso.

Una vez que tengas elegido tu departamento ideal es momento de empezar a prestar atención a las formalidades. Por eso, este libro de ideas es una guía para que puedas sacar el mejor provecho de tu contrato de alquiler.