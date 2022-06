Alternativas funcionales para utilizar esa habitación extra que tenés en tu casa

Si tenemos niños, es una buena idea dedicar una habitación especialmente para que jueguen. Esto tiene muchos beneficios: en el caso de los niños, tendrán un lugar para jugar en el que puedan sentirse seguros y cómodos. Esto hace que puedan delimitar el lugar de juego al lugar de descanso. Esto hará que, a la hora de irse a dormir, puedan concentrarse en el descanso y no tengan estímulos que lo interrumpan. Por otro lado, es muy útil para mantener el orden en el resto de la casa. Si los niños tienen un lugar donde jugar no dejarán sus juguetes desperdigados por el resto de las habitaciones.

Para lograr un playroom divertido y atractivo, no tenemos que hacer más que prestar atención a los gustos de nuestros niños. Elijamos con ellos el tema y estilo para decorarlo. Las cosas que debemos tener en cuenta necesariamente tienen que ver con la seguridad: procuremos que no haya objetos frágiles ni filosos y controlemos que los tomacorrientes estén cubiertos. Pongamos seguros a las puerta para que no se golpeen y aseguremos las ventanas para evitar accidentes,