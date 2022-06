Un baño más lindo en 6 consejos

Los accesorios decorativos son siempre una buena opción para darle un toque personal a cualquier ambiente. Y el baño no es la excepción. Por eso, si lo que estás buscando es embellecer tu baño, elegí los adornos que más te gusten.

Las opciones acá son infinitas: podemos elegir espejos y cuadros, como vemos en la foto, floreros, toallas y cortinas con bordados, vinilos en las paredes, etc. Es necesario tener en cuenta que el baño suele ser una habitación pequeña, por lo que llenarla de objetos no es una buena opción. En la decoración del baño que vemos en la foto, por ejemplo, los espejos ayudan a agrandar el espacio y la elección de los tonos neutros y claros también contribuyen en ese sentido. Si estás buscando ideas sobre cómo decorar tu baño con espejos, no te podés perder este libro de ideas: Ideas para el baño: 10 espejos fabulosos.

También es importante tener en cuenta que la decoración que elijamos debe estar en armonía con la decoración del resto del hogar.