¿Cómo debería verse tu casa de acuerdo a tu signo del zodiaco?

Sí, has leído bien el título de este libro que hoy pensamos para vos. Aunque tal vez hasta ahora no le has dado mucha relevancia a los astros en tu vida, siempre hay un primer momento para escuchar lo que tienen para decir sobre tu personalidad y tus preferencias.

En especial, nos interesa la información que te describe más cercano a un tipo de estilo para tu casa, ya que cada signo se siente más atraído a determinadas tonalidades, diseños y estética.

Por eso, es hora de ir tomando nota de esos tips que nunca están de más para conocerse mejor y estar a gusto en su propio nido.