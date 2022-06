Todo lo que nunca te contaron sobre las casas económicas en serie

La moderna fachada de una casa sin divisiones espaciales es muy atractiva, pero no siempre resulta una buena opción. A veces puede resultar un problema el mantenimiento ya que no hay una división clara entre los límites de cada propiedad. Siempre se espera que el vecino tenga sentido común, pero esto no significa que vaya a ocurrir siempre. Las divisiones mantienen la privacidad y proporcionan protección a ambas residencias, permitiendo una mejor convivencia entre vecinos.