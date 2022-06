7 Consejos muy prácticos para atraer la buena suerte a tu hogar

No hay dudas de que en los últimos años las tendencias decorativas y, por qué no de diseño también se combinan con antiguas filosofías orientales, mitos, leyendas y religión, porque cada día estamos más convencidos de que las sensaciones que nos genera nuestra casa nos transmiten cierta magia que la vemos reflejada en nuestro día a día. Por eso hoy nos proponemos traerte algunos consejos para cambiar la energía de tu casa, algunos tips que harán que la buena suerte llegue a tu hogar y no se escape, si te estás sintiendo poco afortunado o un poco mal en tu propio hogar no te pierdas estos consejos que seguro te ayudarán a cambiarle la onda a tu casa.