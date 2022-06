9 Objetos que atraen todas las malas energías a tu casa (y a tu familia)

Se cree que los cactus o plantas espinosas o pinchudas o espinosas no tienen que estar en casa ya que pueden atraer problemas económicos o de pareja. Para los amantes de este tipo de plantas o los que ya tienen una linda colección, no hacer falta tirarlas. Siempre pueden aferrase a la teoría de que los objetos no pueden dañarnos por sí solos, ya que todo está en el poder y la relevancia que cada uno les dé.