Una casa minimalista con todo el espacio del mundo

Estos volúmenes no están trabajados como elementos puros de una definición concreta de sus aristas. Cada uno de ellos se complementan con una pequeña cornisa que marca una pequeña arista adicional y que tiene su función practica al no permitir que el agua escurra por sobre el muro. En la parte baja la figura no surge desde el suelo mismo y tiene como elemento complementario un pequeño zócalo que le da más fuerza visual al volumen superior.