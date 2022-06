Una casa de madera espectacular en el medio del campo

La modernidad en su legado no nos dejo solamente una imagen, un lenguaje despojado y minimalista como a veces intenta reducirse la visión sobre un modo de pensar que pasado sus periodo de mayor desarrollo y luego descartado por una “elite artística” sobrevino a la muerte de la modernidad y el nacimiento del posmodernismo como forma de negar un modernismo o estilo internacional que era una producción que respondía a una serie de consignas. Lo que vino después podemos sintetizarlo (tal vez siguiendo un enfoque reduccionista) es una mirada crítica de la modernidad encabezada por el posmodernismo y su mirada hacia el pasado y la expresión más individualista y singular que hoy encabezan un grupo de estudios de arquitectos estrella y una mirada periférica donde la modernidad se mimetizo con la singularidad de la realidad local, las tradiciones y donde la producción no forma parte de ningún icono de la arquitectura contemporánea simplemente por atenerse a resolver las problemáticas de las personas y no la de intereses económicos. Una expresión de esta reversión de la modernidad la encontramos en esta vivienda de Smarta que hoy tendremos oportunidad de conocer