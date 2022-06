Esta casa en Mendoza está esperando por tu familia ¡Divina y muy moderna!

La definición de cada uno de los volúmenes se da a través de sus aristas que cuando no logra hacerse a través de las paredes se reproduce en los cerramientos de vidrio que completan la forma. La forma en que se colocan y reproducen las aberturas no es un detalle menos. Desde pequeños huecos en la planta alta hasta amplias ventanas en esquina en el estar son producto de una estudiada resolución de la fachada pero no entendida como plano sino como volumen.