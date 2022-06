​¿Cómo lograr un rincón de lectura perfecto?

Por último, es momento para los accesorios decorativos que personalicen este espacio. Por supuesto que los lomos de los libros son objetos muy bellos, por eso es importante tenerlos ordenados para lograr un ambiente super lindo. También podemos poner portarretratos con fotos de nuestros seres queridos para alegrar el espacio.

Otra opción es decorar con macetas con pequeñas plantas. Procuremos que nos sean de gran tamaño y que no necesiten mucho riego, ya que la humedad no es muy amiga de los libros. En este sentido, las plantas del tipo “carnosas” son ideales. Son de tamaño pequeño y se adaptan perfecto al interior. Además, por ser de la familia de los cactus no necesitan mucho riego.

Si lo que estás buscando es redecorar todo tu living, te recomiendo este libro de ideas para llenarlo de vida y color: Misión living a todo color.

Ahora sí, ya tenés el espacio perfecto para poder disfrutar al máximo tus momentos de lectura.