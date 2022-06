Los típicos errores que hay que evitar cuando se decora

Un principio fundamental de la decoración es “menos es más”. Excepto que busquemos lograr un estilo especial que se caracterice por ser muy cargado –si hacemos esto debemos hacerlo de forma muy cuidada para no generar sensación de ahogo en el ambiente, en especial si no son habitaciones muy grandes-, en general lo simple no falla. Otro error común es repetir el mismo estilo o el mismo recurso decorativo en todas las habitaciones de la casa. Si bien es importante mantener la armonía entre las distintas habitaciones, tener una pared con pintura decorativa por habitación es un exceso. Por eso, lo mejor es definir un estilo general –en homify podrás encontrar cientos de fotos para inspirarte-, y expresarlo de forma distinta en cada habitación.