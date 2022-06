​6 pasos simples para diseñar tu cocina nueva

La cocina es una habitación abierta al uso de muchos colores. Sin embargo, es recomendable inclinarse por los colores claros. Esto nos ayudará a mantener la higiene, por ejemplo, ya que nos permitirá ver bien si hay lugares que nos quedaron sin limpiar. Muchas veces lo colores oscuros ocultan este tipo de cosas y es algo que debemos evitar en la cocina. Por otro lado, es una habitación que suele tener muchos objetos: electrodomésticos, elementos para cocinar, comida, especias, etc. Por lo tanto si ponemos muchos colores, o colores vibrantes, en paredes y superficies corremos el riego de sobrecargar el espacio visual.

En definitiva, el color que uses dependerá del estilo que quieras imprimirle a tu cocina. En homify tenemos bellísimos ejemplos de cocinas en todos los estilos: clásico, moderno, rústico, etc, para que elijas el tuyo. Si lo que estás buscando es lograr que tu cocina quede tan bella como en esta foto, no dudes en recurrir a los profesionales de Estudios Geya.