10 Jardines maravillosos que casi no requieren mantenimiento

Todos sabemos que tener un jardín es sinónimo de tener un espacio para disfrutar, sea simplemente contemplándolo o trabajando en él, cuando pensamos en la casa perfecta pensamos en una en donde las plantas tengan su lugar, en forma de gran jardín o pequeño rincón verde, pero lo cierto es que no todos comparten el gusto por el cuidado de las plantas. Muchas veces nos privamos de los beneficios de tener plantas en casa por no querer perder tiempo cuidándolas, no tenemos disponibilidad para contratar un jardinero o incluso pensamos que necesitamos mucho dinero para comprar plantas lindas, pero hoy homify derriba todos esos mitos.

En esta oportunidad te traemos ejemplos de jardines que requieren poco trabajo, por supuesto que existen plantas que requieren poco mantenimiento, pero también cómo y dónde armamos el jardín tiene mucho que ver a la hora de mantenerlo, no te pierdas estos consejos que te convencerán de tener un jardín sin perder mucho tiempo ni dinero.