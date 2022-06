8 Ideas súper creativas para duplicar el espacio de guardado en casa

Un banco tradicional que esconde bastante almacenamiento es un diseño simple que puede darnos mucho confort en cualquier habitación.

Es común tener una ventana a la que no le damos mucho uso, debajo de ella no se ubica nada y este es justamente el lugar ideal para colocar un banco, o incluso la entrada de nuestra casa. Este tipo de bancos esconde una cajonera que nos sirve, por ejemplo en la entrada, para guardar los zapatos, puede ser también una gran forma de mejorar la habitación de los niños porque no sólo le damos un espacio extra para estar sino que el baúl es ideal para los juguetes u otros elementos a los que nunca le encontramos un espacio.