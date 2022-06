La renovación increíble de una vieja cocina (y un baño)

Sea que estés por mudarte a una casa y quieras mejorarla, sea que la habitás hace rato y es hora de un buen cambio, las remodelaciones resultan complicadas si no tenés un ojo entrenado y no estás al tanto de las novedades en materiales y estilos. Pero, tranquila, para eso estamos acá. En este caso, mostrándote los cambios radicales que experimentaron una cocina y un baño, de la mano de los profesionales de Inner Tree.

Se trata de dos ambientes con muchos puntos en común, ya que ambos tienen toda esta complejidad de caños, desagües, griferías y azulejos, y cuyas remodelaciones requieren de la participación de expertos en plomería, entre otros. En la casa de este libro de ideas, ambos, cocina y baño, se encontraban en un estado deplorable, carentes por completo de un diseño homogéneo, de un plan de decoración o, tan siquiera, de los requisitos básicos del confort y la practicidad domésticos. Pasemos, entonces, a recorrer al detalle el antes y después de estos ambientes y a sorprendernos con el increíble y benéfico rescate.