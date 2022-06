Una casita preciosa, acogedora… ¡Y sustentable!

Desde hace ya algunas décadas, la arquitectura sustentable va ganando más seguidores. La idea de construir bajo parámetros del diseño bioclimático y con materiales que no impacten tanto en el ambiente son algunas de las importantes características que ofrecen este tipo de construcciones. Pero no es lo único. En ellas, el diseño no se queda atrás. Desde formas más orgánicas, que se inspiran en la naturaleza, a un estilo más moderno, estas casas combinan buen gusto y funcionalidad en cada uno de sus espacios.

Hoy viajamos hasta Chile para mostrarte un proyecto de arquitectura sustentable que se funde con el entorno: Casa Tau. Esta vivienda, de techos inclinados, cuenta con una estructura de ladrillos de tierra y albañilería armada. Cómoda y funcional, es obra del estudio Aliwen Arquitectura & Construcción Sustentable. ¡La conocemos!