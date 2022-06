7 Casas de campo argentinas y espectaculares

Hoy te traemos en lo que seguramente soñás tener, una casa de campo, ¿quién no disfrutaría con una casa en medio de un espacio abierto y casi desierto? Si estás pensando en una, sea para irte a vivir o para pasar sólo las vacaciones, no te podes perder estas 7 casas argentinas que se caracterizan por estar situadas en localidades poco habitadas y tranquilas, llenas de naturaleza, sin embargo esto no fue un impedimento a la hora de diseñar una vivienda donde los gustos personales se hacen presentes ajustándose al terreno que rodea la casa y, por supuesto, todo esto con mucho estilo y confort.

7 Casas de campo que se diferencian en su diseño pero se caracterizan por brindar la calidez típica que toda casa de campo tiene y con mucho estilo, como siempre.