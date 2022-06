¿Cómo sacarle partido a los techos altos?

Vamos a necesitar escaleras, pero no nos importa. Un placard hasta el techo significa que no necesitamos tener aquel cuartito donde acostumbramos dejar todas esas cosas que no queremos que vean las visitas. Lo cierto es que esos cuartitos terminan siendo un lugar de pesadilla, pero los techos altos pueden proporcionarnos el espacio que necesitamos para que la aspiradora, las valijas y la ropa fuera de estación estén bien ocultas de ojos curiosos.

Hasta las escaleras que tendremos que comprar con el fin de alcanzar más allá de nuestra estatura pueden ser un elemento decorativo encantador, especialmente las de madera. Podemos optar por las que tienen ruedas que se transportan fácilmente sin correr el riesgo de rayar los pisos delicados.