7 Formas de mantener tu jardín y que sobreviva el otoño

El otoño, con sus hojas amarillas, su humedad, su gris, puede alejarnos un poco del jardín o del patio. Si durante el verano salir a ordenar implicaba un momento de contacto con el aire puro, el agua y el verde; en la estación otoñal lo único que queremos es prepararnos para hibernar.

Para que no le aflojes a la constancia y tu patio esté siempre genial, te traemos unos consejos muy fáciles. La adecuada limpieza del jardín no es solo una necesidad estética: la acumulación de suciedad puede provocar huéspedes no deseados en tu casa. Tené en cuenta que la mayoría de las plagas pone sus huevos en otoño y renace en primavera. Estos tips básicos están pensados para ser realizados al menos una vez por semana. ¡Sacate las pantuflas y salí al jardín!