¡7 Tips para mantener tu jardín verdecito durante los meses de frio!

Quien tiene un jardín seguramente ama disfrutar de él, sea en una tarde de verano tomando sol o también disfrutándolo de su vista por la ventana cuando el invierno ya se instaló.

El invierno suele ser sinónimo de plantas marchitas, hojas caídas y poca vida en el jardín, pero si tanto lo trabajamos en verano ¿por qué no cuidarlo en invierno? Que el frío no sea la excusa para que tu jardín siga siendo un rincón mágico, las plantas sobreviven todo el año y si bien su condición puede cambiar, algunas no florecen y otras quedan bastante peladas, lo cierto es que podemos minimizar los daños pero también tener especies de floración invernal que con alegres colores suman vida a nuestro jardín.

No te pierdas estos consejos que seguramente harán que tu jardín no pierda su encanto incluso en los días fríos y grises.