Dormir bien – ¿Cómo elegir la cama de tus sueños?

Sin duda alguna, el dormitorio es el rey de la casa. Por eso, se merece toda nuestra atención y dedicación a la hora de armar el rompecabezas con cada pieza que conformará su decoración.

Son muchas las horas de nuestra vida que pasamos en una cama descansando, por eso, no estaría mal que pensemos que nos merecemos la mejor. A nadie le gusta levantarse por la mañana mal descansado porque el colchón no es de buena calidad, las almohadas no encajan con nuestra fisonomía o la ropa de cama nos hace transpirar demasiado.

Pero siempre hay una esperanza y este libro de ideas viene a tu rescate. Te ofrecemos 6 trucos para que no pases por lo mismo otra vez y tu cama sea mejor amiga.