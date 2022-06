10 Ideas para decorar el lavadero (¡y mantenerlo organizado!)

El lavadero es una de esas áreas de la casa que mejor no entrar. O porque está desordenada o porque esconde pilas de ropa sucia para lavar. Otra posibilidad es que la ropa ya esté limpia pero espere que la doblemos y la planchemos. En todo caso en el lavadero siempre nos espera trabajo. Qué mejor, entonces, que esté organizado para que lo hagamos rápido y no nos resulte una tarea tediosa. Además, si bien es una zona de la casa donde no acceden las visitas, es bueno que sea un ambiente lindo para nosotros, para que nos den ganas de entrar y no salir corriendo.

En este libro de ideas te presentamos ideas y opciones para el lavadero. Distintas decoraciones y diseños para mejorar ese espacio de la casa que nos es de gran ayuda.