7 cosas que tenés que saber antes de comprar una casa

El corredor inmobiliario esta ahí no sólo para mostrarnos la propiedad, sino también para responder nuestras preguntas. La primera y más importante es ¿por qué está en venta esta propiedad? Si los motivos apuntan más hacia las circunstancias personales de los dueños podemos respirar tranquilos. Es importante insistir hasta quedarnos satisfechos con las respuestas que recibimos porque si la razón de la venta es intrínseca de la casa o departamento hay una buena chance de que lo que motivó a sus anteriores dueños a la venta nos cause no pocas molestias en un futuro.