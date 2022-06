La Teoría del Color

The Manser Practice Architects + Designers

Como dijimos antes, el gris es un color que elegimos cuando no queremos llamar demasiado la atención. En nuestro hogar, la ausencia de color, significa falta de estímulo. Serán entonces ambientes que no despiertan o incentivan a nuestra mente o ninguna otra actividad. Por lo que abusar de los neutros, puede ser tan aburrido como peligroso. Un hogar de este estilo, no denota personalidad.

Es por eso que al gris, se le recomienda contraponer detalles en tonos tierra para los más conservadores, u cálidos más vibrantes, como el amarillo o el naranja para inyectarle energía.

Los fríos como los azules, si son muy oscuros, junto al gris, pueden quitarnos energía y condicionar nuestro humor.