Con bambú, podés construir todo esto y ¡mucho más!

Las posibilidades que nos permite el bambú son infinitas, una de ellas es utilizarlo como cerco divisorio cuando necesitamos lograr mayor privacidad y no queremos o no podemos construir una medianera alta. Su estructura filar nos ayuda a crear un límite natural que no invade ni encierra el ambiente; por el contrario nos da calidez y vida. Una idea muy interesante para incorporar sobre todo en balcones o terrazas donde no contamos con suficiente verde.

