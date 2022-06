Pintá el exterior de tu casa como si fueras un profesional

En última instancia, la elección del color para tu casa se reduce a tu gusto personal. Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta para no tomar la decisión equivocada y arrepentirte después.

Es importante tener en cuenta la impresión que querés que de tu casa: los colores blancos o claros dan impresión de pureza, cierta distinción y limpieza, los colores cálidos son acogedores y los colores naturales y tierra lucen más rústicos. Si el frentes es de ladrillos o piedras solo se aplican materiales transparentes y hasta con ciertas tonalidades, pero sin demasiada variación del color original de la mampostería. En este caso lo que podemos hacer es poner otros tonos en rejas, vigas o columnas. EL tipo de clima en el que vivas también debe ser un punto a considerar. Esto tiene que ver con lograr cierta armonía con tu entorno y además, aprovechar al máximo la luz y el calor: los colores recomendados para climas cálidos son tonos frescos y claros, en cambio para zonas frías son preferidos los tonos cálidos. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la relación con la luz solar. El blanco, y los colores claros en general, repele los rayos del sol, y hace que las paredes no se calienten demasiado, los ambiente internos se encuentran levemente más frescos. En general no se recomienda el uso de colores puros ya que pueden cansar rápido y lucir demasiados estridentes. Si queremos incorporar colores vivos al exterior de nuestro hogar, podemos pintar los marcos de puertas y ventanas, por ejemplo. Esto dará un toque de color sin saturar.