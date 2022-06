¿Cómo modernizar el jardín cuando estamos cortos de plata?

A cada ambiente de la casa le llega la hora de renovarse, cada cierto tiempo los muebles y la decoración pierden su encanto o nosotros nos vamos aburriendo de ellos. Cuando se trata del jardín muchas veces no sabemos por dónde empezar, o tal vez porque el presupuesto no es tan grande, preferimos directamente dejarlo como está, pero sabemos que si no lo renovamos seguramente en poco tiempo se transforme en un lugar abandonado, especialmente porque el sol, la lluvia y el viento harán lo suyo.

Por eso en esta ocasión te traemos 7 formas de modernizar tu jardín, 7 ideas para las cuales no necesitas mucho dinero, tal vez un poco de ingenio para darle personalidad, pero sí ganas de querer renovar el jardín.