8 Errores que siempre deberíamos evitar en la fachada de casa

Siempre que pensamos en la fachada de nuestra casa pensamos en su estética, los colores, materiales y cómo hacerla más linda pero, como sabrás, si de belleza se trata la comodidad y la practicidad también forman parte de ella.

En esta ocasión te traemos 8 errores a evitar a la hora de diseñar o decorar tu fachada, muchas veces no nos damos cuentas de ciertas incomodidades hasta que nos pasan cuando vamos a visita a una casa, o incluso ciertos detalles que pueden hacer más segura tu casa seguramente no los estás considerando. Para que tu casa se vea más linda y cada invitado ame cada parte de ella, incluso la fachada, no te pierdas estos consejos para el frente de tu casa.