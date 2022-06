6 Ideas para iluminar la cocina y que se vea preciosa

Ya sabemos que la iluminación es un componente muy importante de la decoración de interiores, su aporte puede lograr milagros y también provocar desastres, sino es la adecuada.

Especialmente en la cocina, no podemos darnos el lujo de no considerar una buena iluminación, no solo por una cuestión que afectaría a la composición estética, sino también porque no sería funcional a la hora de cocina o de comer.

Por eso, hemos pensado este libro de ideas para ayudarte a decidirte cómo iluminar tu cocina sin equivocarte. Preparate para sorprenderte por diseños y propuestas que no pueden más de interesantes y prácticas.