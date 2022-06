13 Ideas increíbles para reformar tu patio (muy fáciles de hacer en poco tiempo)

A veces no tenemos mucho dinero para renovar nuestro hogar. Sin embargo, no son necesarias grandes modificaciones para que un espacio cambie por completo. En este libro te mostramos 13 ideas para que tu patio quede como nuevo con ideas muy sencillas que no son demasiadas costosas. Accesorios, muebles y materiales para reformar tu patio. ¡Comenzamos!