Esta casita de una planta se parece a la de tus sueños

La condición espacial bien sabemos no depende solamente de la cubierta pues si el espacio no esta cerrado por sus lados no estaríamos hablando de un espacio cerrado o “cubierto”. Esta vivienda establece un único valor de cubierta para todos los espacios de la casa, sea cual sea su condición. Ahora bien, esta determinación de espacio semicubierto o cubierto es en esta vivienda una particularidad, pues es apenas una membrana la que separa al espacio cubierto del semi y al ser un cerramiento móvil permite cambiar la condición del espacio según las necesidades que el exterior proponga.