30 Formas de decorar tus ambientes con plantas para interiores

Un toque verde no debería faltar en el interior de ninguna vivienda, ya que da su toque de frescura y naturaleza que agrada a la vista y apacigua el espíritu. En homify les queremos presentar varias propuestas para todos los gustos, presupuestos y disponibilidad de espacio. Las mismas contemplan también a quienes tienen mano verde y logran que sus plantas siempre luzcan sanas y rozagantes.

También nos acordamos de quienes no tienen tiempo, ganas o maña para lograr que las macetas y jardineras se vean bien. Hay especies que requieren apenas un riego periódico, que no dan nada de trabajo. Y algunas variedades preservadas, que no son otra cosa que especies naturales con un tratamiento especial que las convierten en casi artificiales, pero con el aspecto natural.