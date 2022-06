9 Diseños de repisas súper modernas para el living

Siempre es bueno ser organizados, y si no nos sale naturalmente, por lo menos, intentarlo. El orden nos ayuda a no perder el tiempo buscando aquello que tal vez esta frente a nuestras narices pero que no lo encontramos porque vivimos en un caos.

Aunque no lo creas, las repisas son recursos que nos permiten dedicarle a cada objeto su lugar propio. Ya sea esa pila de libros que nunca sabemos donde poner pero queremos conservar; esos recuerdos de los viajes que le dan tanta personalidad a la decoración o alguna pieza de arte que hemos vista y nos ha enamorado.

En nuestro libro de ideas de hoy, te damos los secretos de las repisas modernas que más onda le pondrán a tu sala de estar.