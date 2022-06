Do it yourself: 12 Arreglos que podés hacer vos mismo en el hogar

Walls and Floors Ltd

Walls and Floors Ltd

Si el revestimiento cerámico ya no nos gusta o quedó demasiado antiguo, no hay necesidad de hacer un desastre en el baño con obra húmeda, polvo y albañiles para reemplazarlo. Se puede pintar con un producto especial para azulejos y cerámicas, y darle un nuevo aspecto. Esta pintura no tiene una amplia gama de colores, pero se pueden mezclar entre sí o decidirse por el blanco, que nunca falla.