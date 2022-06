Una casa moderna y minimalista (para los amantes de la naturaleza)

El espacio ganado al accidentado margen del terreno, no es un mero balcón, sino que se transforma en la continuidad misma del espacio interior. Un interior flexible, que permite modificar sus características y cambiar de condición para pasar de cubierto a semicubierto apenas corriendo el cerramiento de vidrio que los separa. Un exterior flexible que puede ser semicubierto según se haga uso o no de unos sistemas de toldos que ganan espacios de uso o no, y que permiten el ingreso de luz natural conforma se requiera en la época del año.