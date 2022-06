7 Ideas originales para revestir fachadas (Con madera, piedra y ladrillo)

Una casa moderna, cubista, minimalista, puede, no obstante, ofrecer un mensaje subliminal a los sentidos. La imaginación al poder deviene resistencia invisible. Hay que estar atentos, atentas, para captar mensajes liberadores en la arquitectura contemporánea. En este caso, una torre de castillo oprimida entre grandes bloques de cemento, donde el neutro se impone aunque no tanto, no tanto como para que la piedra diga lo que tiene que decir. Hermosa propuesta de Soluciones de Arquitectura.