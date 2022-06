9 Pérgolas de madera rústica… ¡Maravillosas para copiar en casa!

Así como vimos pérgolas que ocupan toda la terraza, también queremos mostrarte que con pocos metros cuadrados también podés montar tu pérgola. Te puede pasar que no sepas cómo decorar este espacio tan singular, que si bien puede tener algo techando, no deja de brindar un ambiente al aire libre. Una hamaca paraguaya, un sillón de mimbre, una alfombra, no necesitás mucho para disfrutar de este espacio al natural.